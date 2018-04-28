Ulsan Horang-i - Chunnam Dragons maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Ulsan Horang-i, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Chunnam Dragons takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 10:00. Maç öncesi Ulsan Horang-i 13 puanla 7. sırada, Chunnam Dragons 8 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ulsan Horang-i, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 234 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ulsan Horang-i kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Chunnam Dragons sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ulsan Horang-i son haftadaki Gwangju müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Chunnam Dragons ise Daegu maçında 1-4 yenildi.

Ulsan Horang-i, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ulsan Horang-i, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.