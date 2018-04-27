Ulsan Horang-i - Chunnam Dragons maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 1 maçında Ulsan Horang-i ile Chunnam Dragons, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:00. Ulsan Horang-i 13 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Chunnam Dragons 8 puanda ve 10. sırada. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 234 kodlu maçı oynayanlar; Ulsan Horang-i galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Chunnam Dragons galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Ulsan Horang-i önceki hafta Gwangju mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Chunnam Dragons, Daegu karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ulsan Horang-i, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.