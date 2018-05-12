Ulsan Horang-i - Gyeongnam FC maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Ulsan Horang-i, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 10:00. 18 puanlı Ulsan Horang-i 6. sırada bulunuyor, Gyeongnam FC 21 puana sahip ve 2. sırada. Ulsan Horang-i son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Gyeongnam FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 393. İddaa'da Ulsan Horang-i kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Gyeongnam FC kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Ulsan Horang-i son haftadaki Seongnam müsabasında 3-4 kazandı.

Gyeongnam FC ise Jeju United karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Ulsan Horang-i, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

Gyeongnam FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gyeongnam FC, 13 gol atarken 9 gol yedi.