Ulsan Horang-i - Jeonbuk Motors düellosu

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Ulsan Horang-i, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Jeonbuk Motors takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Ulsan Horang-i 23 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Jeonbuk Motors 35 puanda ve 1. sırada. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Jeonbuk Motors son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 541. İddaa'da Ulsan Horang-i kazanır 3.20, berabere biter 3.00, Jeonbuk Motors kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ulsan Horang-i son hafta oynanan Gangwon maçında 1-2 kazandı.

Jeonbuk Motors ise Suwon Blue Wings karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ulsan Horang-i, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Jeonbuk Motors, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeonbuk Motors 15 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.