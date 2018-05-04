Ulsan Horang-i - Pohang Steelers sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 maçında Ulsan Horang-i ile Pohang Steelers, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 08:00. 15 puanlı Ulsan Horang-i 8. sırada bulunuyor, Pohang Steelers 15 puana sahip ve 7. sırada. Ulsan Horang-i son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pohang Steelers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 238 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ulsan Horang-i kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Pohang Steelers sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ulsan Horang-i önceki hafta Gwangju mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Pohang Steelers, Suwon Blue Wings karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Ulsan Horang-i, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ulsan Horang-i, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Pohang Steelers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pohang Steelers, 5 gol atarken 5 gol yedi.