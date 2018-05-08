Ulsan Horang-i - Suwon Blue Wings maçı öncesi rakamlar

Ulsan Horang-i ve Suwon Blue Wings, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü AFC Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Ev sahibi Ulsan Horang-i, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Suwon Blue Wings, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 445. İddaa'da Ulsan Horang-i kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Suwon Blue Wings kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ulsan Horang-i önceki hafta Gwangju mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Suwon Blue Wings, Pohang Steelers karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.