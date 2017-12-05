Uludağ yeni yıla yüzde 100 dolulukla girecek

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş yaptığı açıklamada, Bursa'nın turizmde önde gelen şehirlerden biri olduğunu söyledi.
Bursa'nın Uludağ ile dünya markası haline geldiğini ifade eden Akkuş, "Sayısız güzelliklere sahip Uludağ gibi bir yer dünyanın hiçbir yerinde yok. Uludağ'ı biz 1980'li yıllarda dünya turizmine tanıttık ve uluslararası markası haline getirdik. Uludağ herkesin rahat bir şekilde seyahat edebileceği, kayak yapabileceği, eğlenebileceği, kış turizmini en iyi şekilde geçirebileceği bir yer" dedi.
Akkuş, Uludağ'ın uzun zamandır kış mevsiminde hep dolu geçtiğini belirterek, "Aralık'ın 20-25’inde sezon açılır, Mart'ta kapanır. Uludağ, bu dönemde her zaman için yüzde 90-100 doluluk oranında sezonu kapatır. Uludağ bunca zamandır iç turizm ve Rus turistler için çalışıyordu. Son zamanlarda Ortadoğu'dan, Arap ülkelerinden de ciddi sayıda Uludağ'a turist gelmeye başladı. Kış, yaz sürekli Uludağ'a Ortadoğu'dan Arap turist geliyor. Uludağ, artık reklamını bile yapmaya gerek kalmadan kendi kendini pazarlayan bir bölge haline geldi" diye konuştu.
"ULUDAĞ YAZ, KIŞ ÇALIŞABİLİR HALE GELSİN"
Uludağ'dan dört mevsim faydalanmak istediklerini dile getiren Akkuş, "Dört Mevsim Uludağ" markasının yaratılması için hükümetten destek istedi.
Her mevsim güzel bir turizm bölgesi haline getirerek Uludağ'dan maksimum düzeyde faydalanmak istediklerini vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:
"Burası yaz, kış çalışabilir hale gelsin. Uludağ'ı yazın da turizme açabilirsek bölgede ciddi anlamda turist sayısı artacak ve Bursa merkezdeki işletmeciler ve esnaf da para kazanacak. O yüzden Uludağ, sadece 2,5-3 ay kış veya kayak mevsiminde çalışır bir yer olmasından ziyade sürekli açık olan bir yer olsun. Biz oraya sürekli turist getirelim. TÜRSAB olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz ve Uludağ'ı dört mevsim çeşitli spor branşlarının yapılabileceği bir alan haline getirmeye çalışıyoruz."
Akkuş, kent merkezinden Uludağ oteller bölgesine kadar teleferik hattının kurulduğunu hatırlatarak, "Ortadoğu'dan gelen turistleri teleferikle Uludağ'a çıkarıp akşam şehir merkezine indirip alışveriş merkezleri, eğlence mekanlarında vakit geçirmelerini sağlayacağız. Bu sayede şehir merkezlerindeki otellerin de doluluk oranlarının artmasını sağlayacağız." dedi.
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