Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortasu Köyü’nün Irak sınırında kaçakçılık yaparken TSK’nın 28 Aralık 2011’de düzenlediği hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ( AİHM) yapılan başvuru, kabul edilemez bulundu. Gerekçe ise ‘iç hukuk yollarının tüketilmemesi” olarak açıklandı.
Kararın ardında, davayı AİHM’ye taşıyan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, hukukçu Doç. Kerem Altıparmak ile dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan avukatlar arasında polemik başladı.
Altıparmak, sosyal medya hesabından “Kararın dayanağı AİHM’ye başvurumdaki teknik yetersizlik değil, AYM’ye yapılan eksiklikti. Avukatın hatası çok ağır” diye yazdı. Altıparmak, “Avukat (Nuşirevan Elçi) eksik olduğu belirtilen belgeleri 15 günlük sürede değil 17. günde göndermiş, gerekçe olarak sağlık raporu sunmuş. AYM vekâleti tam olan, olmayan ayrımı yapmaksızın hem avukatın raporunu kabul etmedi hem de tüm başvuruları reddetti” dedi.
Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre dosyayı AYM’ye taşıyan ismiler arasında Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar da bulunuyor. Elçi, Altıparmak’a verdiği yanıtta “AİHM hukuksuz bir şekilde davayı kabul etmedi. Anlaşılmaz bir şekilde, sağlık raporuyla mazeret bildirmeme rağmen AYM’nin mazereti kabul etmemesinin ardından AİHM kararı iç hukuk yönünde ele alarak reddetti” ifadesini kullandı.
Aktar ise yaşananları “Başka bilgi ve bulgular ile yeni ifadeler veya itiraflar ile dosya yeni baştan açılabilir. Bu durum dışında dosya kapatılmıştır” sözleriyle değerlendirdi.
‘TAHİR’İN KEMİKLERİ SIZLADI’
Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkan Elçi, “Tahir Elçi’nin kemikleri sızlamıştır bugün” diye yazdı.
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