İHA'dan Yasin Erdem'in haberine göre, AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, yarın yapılacak olan “Filistin Halkına Destek Mitingi"ne vatandaşları davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen mitingin 15.00'de başlaması bekleniyor. Ulupınar, "Yarın gerçekleştirilecek olan mitinge tüm halkımız davetlidir. Filistin halkının yanında olduğumuzu Yenikapı mitingiyle yineleyeceğiz" diye konuştu.

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