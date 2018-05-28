Ulus’ta bir sitenin bahçesinde yaşanan olay, adliyeye yansıdı. Komşusunun köpeğinin saldırısına uğradığını söyleyen Emre T.’nin şikâyeti üzerine, köpeğin sahibi Erol Y. hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre olay şöyle gelişti: Emre T., oturduğu sitenin bahçesinde köpeğini tasmalı olarak dolaştırmaya başladı.

9 DİKİŞ ATILDI

Erol Y.’ye ait tasması olmayan köpek, Emre T. ve köpeğine saldırdı. Erol Y.’nin de müdahalesiyle köpekten kurtulan Emre T.’nin sağ bacağına 9 dikiş atıldı. Daha sonra adliyeye giden Emre T., köpeğin sahibi Erol Y.’den şikâyetçi oldu. Erol Y., köpeğinin tasması olduğunu ancak site içerisinde bulundukları ve hayvanın ihtiyaçlarını gidermesi için çıkardığını söyledi.

3 AYDAN 1 YILA

Şikâyetçi olan komşusunun köpeğinin kendi köpeğine doğru saldırdığını öne süren Erol Y., köpeklerin birbirine girdiğini ve ayırmak istediklerini anlattı. Erol Y., “Müşteki ayırmak için tekme salladı. Bir anda sekerek ‘Köpek beni ısırdı’ demeye başladı. Köpeğimi alarak tasmasını taktım. Eşlerimiz geldi. Herhangi bir tartışma yaşanmaması için oradan ayrıldık” dedi. Savcılık, Erol Y. hakkında “taksirle yaralama” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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