Arama motoru devi Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle hazırladı. Özel günlerde logosunu değiştirerek bu güne özel olarak düzenleyen Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı es geçmedi. İşte Google'ın hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doodle'ı ve detaylar...

GOOGLE'DAN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NA ÖZEL DOODLE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Google tarafından da kutlandı. Arama motoru devi Google, ana sayfasında logosunu 23 Nisan'a özel olarak değiştirerek bu özel günü kutladı.

Hazırlanan doodle'da bir grup çocuk, müzik ve Türk bayrağı eşliğinde yürüyor.

23 NİSAN'DA NE OLDU?

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclisin açılışının birinci yıl dönümüde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlandı.

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı altında kutlanmaya başlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl ülkemizin çeşitli yerlerinde resmi törenlerle kutlanmaktadır. Törenlerde İstiklal Marşı okunur ve saygı duruşunda bulunulur. Ayrıca 23 Nisan'a özel olarak çocuk temalı etkinlikler düzenlenir.

Günümüzde 23 Nisan günlerinde bayram Türkiye Cumhuriyeti devleti erkanının başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli Atatürk anıtlarında yaptıkları resmî törenlerle başlamakta, stadyumlarda ilköğretim öğrencilerinin hazırladığı gösterilerin sergilenmesi ve resmî geçit töreniyle devam etmektedir. Resmî törenlerden sonra bayram yeri olarak nitelendirilen çayırlarda güreşler, koşular ve başka çeşit yarışmalar düzenlenir.

Önceden belirlenmiş öğrenciler kısa bir süreliğine kurumlardaki devlet memurlarının makamlarına oturur, onlarla orada sohbet edilir. Ayrıca 23 Nisan günü Türkiye'de resmî tatil günüdür. İlköğretim öğrencilerine 24 Nisan günü de tatildir.

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