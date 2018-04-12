Uluslararası Af Örgütü: 2017'de bilinen idamların yüzde 84'ü 4 ülkede gerçekleşti

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), 2017 yılında dünya çapında Çin'dekiler hariç yaklaşık 1000 kişinin idam edildiğini açıkladı. Örgüte göre son bir yılda idamlar bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldı.
Uluslararası Af Örgütü, buna karşılık bu idamların yüzde 84 gibi çok yüksek bir oranının sadece 4 ülkede gerçekleştiğini de kayda geçirdi: İran, Suudi Arabistan, Irak ve Pakistan.
Örgüt idam cezasıyla ilgili 2017 raporuna bu konuda bilgi vermeyi reddeden Çin'i katmadığını, bu ülkedeki idamlar hesaba katılsa rakamın hayli yükselebileceğini de not düşüyor.
İdam cezası uygulayan ülkelerin sayısı bir yıl öncesine göre değişiklik göstermedi. 23 ülkede idam cezası uygulandı.
Ama idam cezası uygulayan ülkelerde değişiklikler oldu. Örneğin Bahreyn, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri bir yıl önce uygulamadıkları idam cezasını geçen yıl yeniden uygulamaya başladılar.
Buna karşılık örgüt, 2016'da idama başvuran 5 ülke Botswana, Endonezya, Nijerya, Sudan ve Tayvan'da 2017'de idam cezasının uygulanmadığını kayda geçirdi.
2017 yılında 2 ülke (Gine ve Moğolistan) ölüm cezasını tamamen, Guatemala ise sadece adi suçlar için kaldırdı.
Gambia da idam cezalarını infaz etmeyeceğini ve daha sonra yasalarından tamamen çıkaracağını taahhüt eden uluslararası bir anlaşma imzaladı.
Cezayı uygulayan ülkelerde infazların sayısı dikkat çekici ölçülerde azaldı. Uygulamanın en azaldığı ülke yüzde 50 ile Belarus oldu. Mısır'da idamlar yüzde 20, Pakistan'da ise yüzde 31 azalma gösterdi.
2017 yılında infaz edilen idam cezalarında, asılma, zehirli iğne, baş kesme ve kurşuna dizme yöntemlerinin uygulandığı kaydediliyor.
İran'da ise en az 31 kişi kamuoyu önünde idam edildi.
Uluslararası Af Örgütü, 2017'de idam cezası uygulayan bir çok ülkede adil yargılama konusunda uluslararası kriterlere uyulmadığını bildirdi.
Raporda bu konuda Bahreyn, Çin, İran, Irak ve Suudi Arabistan dahil bir çok ülkede işkence ve kötü muamele altında alınan "itiraflar" örnek gösterildi.
İran'da geçen yıl idam edilenlerden en az 5 kişinin bu cezaya çarptırılmalarına sebep olan suç işlendiğinde 18 yaşın altında olduklarına da dikkat çekildi.
2017'nin sonuna gelindiğinde dünyada ölüm cezasını tamamen kaldıran ülkelerin sayısı 106 idi. Uygulamaya son veren ülkelerle birlikte bu sayı 142'ye ulaşıyor, yani bütün ülkelerin üçte ikisini aşıyor.
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