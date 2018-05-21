Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapılarını açtı

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Önceleri sadece yaz dönemlerinde açık kalan serginin kış sezonunda da ziyarete açılmasıyla bir ilke imza attıklarını aktaran Karaca, "Elbette çok ağır hava şartları, heykelleri etkileyebiliyor. Ancak bunları restore ederek eski haline getirebiliyoruz.