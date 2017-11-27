Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin kazananları belli oldu

Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivale Politika, sinema ve medya

dünyasından pek çok Ulusal yarışmada Andaç Haznedaroğlu’nun yönettiği “Misafir” filmi, uluslararası

yarışmada ise İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin “Malaria” adlı filmi Büyük Ödül'ün sahibi oldu.

Usta yönetmene Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Festivalin Onur Konuğu olarak İstanbul’a gelen Macar sinemacı Béla Tarr'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

Ödülünü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy'dan alan usta yönetmen İstanbul’da

bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve “Sabahın dördünde sete gittiğinizde her şey çok soğuktur.

Ama bilmelisiniz ki, dünyaya bakış açını dik tutmalısın ve bir gün bu sıcak ödülü alacağınızı bilmelisiniz.” dedi.

Başkanlığını Derviş Zaim’in yaptığı, Ayfer Tunç, Aylin Zoi Tinel, Feza Çaldıran ve Aslı Tandoğan’dan oluşan

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi bu yıl 8 filmi değerlendirdi. Andaç Haznedaroğlu’nun yönetmenliğini

yaptığı “Misafir” filmi En İyi Film ve En İyi Kurgu ödüllerinin sahibi oldu. “İşe Yarar Bir Şey” filmiyle

En İyi Yönetmen Ödülü'ün Pelin Esmer, “Bütün Saadetler Mümkündür” ile En İyi Senaryo Ödülü'nü Selman Kılıçaslan,

“Sarı Sıcak” ile En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Marton Miklauzic alırken; “İşe Yarar Bir Şey” filmiyle

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Öykü Karayel, “Murtaza” filmindeki performansıyla En İyi Ekek Oyuncu

Ödülü'nün sahibi ise Cezmi Baskın oldu.

Aida Begic’in başkanlığında, Daphné Patakia, Signe Zeilich-Jensen, László Rajk ve Zrinko Ogresta’dan

oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin “Malaria” filmini seçti.

Shahbazi’nin filmi, En İyi Film Ödülü’nün yanında En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu

(Saghar Ghanaat) ödüllerinin de sahibi oldu. “Beyond The Clouds/Bulutların Ardında” filmiyle bir diğer İranlı

yönetmen Majid Majidi En İyi Kurgu (Hassan Hassandoost) ve En İyi Erkek Oyuncu (Ishaan Khattar) ödüllerinin

sahibi olurken; En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülünü ise “Rifle” filmiyle Brezilyalı yönetmen Davi Pretto aldı.

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü “Sefiller”in

Festivalin Asja Krsmanovi, Gözde Kural ve Hakkı Kurtuluş’tan oluşan Kısa Kurmaca Film Yarışması Jürisi,

ulusal yarışmada “Mutluluk” filmiyle Necip Çağhan Özdemir'i, uluslararası yarışmada ise “Retouch” filmiyle

Kaveh Mazaheri' yi seçti. Aysim Türkmen, Kerime Şenyücel ve Mohammed Almughanni’den kurulu Kısa

Belgesel Yarışması Jürisi de ulusal yarışmada Mehmet Can Mıcık’ın “Menderes Kıyısında” filmini, uluslararası

yarışmada ise Karlis Lesins’in “Grandfather’s Father/Büyük Dede” filmini En İyi Kısa Belgesel olarak seçti.

Kısa film yarışmasının 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü “Les Miserables/Sefiller” filmiyle

yönetmen Ladj Ly'ye verildi.