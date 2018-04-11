İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, MİT tarafından yakalanan ve Türkiye'ye özel uçakla getirilen, örgütün üst düzey isimlerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina "FETÖ/PDY yönetici olmak" ve "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu ByLock programını kullandığı belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin Türkiye ve uluslararası kamuoyuna, yurtdışında eğitim-öğretim faaliyeti yürüttüğü algısı yaratarak o ülkelerin güvenlik ve istihbarat bilgilerini temin ederek işbirliği yaptığı ülke ve devletlere aktardığı belirtildi. FETÖ'nün Kosava'daki eğitim kurumlarında ülkenin en üst düzey devlet yönetimindeki bürokratlarının çocuklarının eğitim gördüğü vurgulandı.

CİHAN ÖZKAN

Kosova'daki Mehmet Akif Koleji'nde 6 yıl öğretmenlik yapan Cihan Özkan'ın ifadesinde FETÖ/PDY'i terör örgütü olarak görmediğini söylediği belirtildi.

HASAN HÜSEYİN GÜNAKAN

Emniyette susma hakkını kullanan Günakan'ın, savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, Kosova'daki Mehmet Akif Koleji'nde öğretmenlik yaptığı, "serrehber" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü, ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

KAHRAMAN DEMİREZ

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Demirez'in ifadesinde örgüt ve FETÖ elebaşı Gülen'e yönelik sorulara cevap vermediği, Kosova'daki kolejde müdür olarak görev yaptığı belirtildi.

MUSTAFA ERDEM

Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Erdem'in Kosova'daki Gülistan Eğitim Kurumları müdürü olarak görev yaptığı, 2013 yılı sonrasında Kosova imamı olduğu, örgütün kriptolu ByLock programını kullandığı, ByLock şifresinin ise doğum yeri ve il plakası kodundan oluştuğu belirtildi. Erdem'in ayrıca, ByLock'un deşifre olmasından sonra kullanılan Falcon isimli programı da kullandığı belirtildi.

OSMAN KARAKAYA

FETÖ'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasında yer alan şüpheli doktor Osman Karakaya'nın, 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği, 17-25 Aralık sürecinden sonra Kosova'da örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, daha öncesinde de Mali'de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

YUSUF KARABİNA

Kosova Mehmet Akif Koleji'nde görev yapan şüpheli Yusuf Karabina'nın, Kosova imam yardımcısı, muhasebe sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

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