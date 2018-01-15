Uluslararası Detroit Otomobil Fuarı kapılarını açtı

Otomotiv endüstrisini dünya çapında etkileyen 2009 krizinin ardından en hızlı toparlanan pazar olması sebebiyle Avrupalı üreticilere can şimdi olan Kuzey Amerika pazarının, geride bıraktığımız 7-8 yıl içinde fuarları da büyük gelişme kaydetti. Önceleri daha çok yerli markaların yer aldığı ve panayırdan hallice olan Amerikan otomobil fuarları birden uluslararası nitelik kazandı. Kriz öncesinde ve sırasında bizzat Amerikalı üreticilerin boşaltıp, adeta bir ölü şehir haline getirdiği Detroit şimdi ilginin her yıl daha da arttığı fuar sayesinde biraz daha canlanıyor. Özellikle Amerika pazarında rekabet eden Alman markaları Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen ya da Porsche 2010 yılından bu yana en önemli yeniliklerini önce Kuzey Amerika’da gösterdi.

Bu yıl fuarın yıldızı Almanların 40 yıldan bu yana neredeyse hiç değiştirmeden sattıkları lüks arazi duayeni Mercedes G Serisi. Avrupalıların bu kadar ilgi gösterdiği fuarda Amerikalılar da sadece kendi pazarlarına değil, Avrupa’ya da mesajlar veriyor. Bu yılki mesajların ilki merkezi Avrupa olan süper spor otomobiller pazarına yeni 755 beygirlik Corvette ile gidiyor. Bir diğer dikkat çekici mesaj ise, benzinli araçlar cenneti olan Amerika pazarının en çok satan otomobili unvanını elinde bulunduran efsane Pick-Up F150’nin 3 litre V6 motorlu ve 253 beygir gücündeki dizel motorlu versiyonuyla gidiyor.

AYNI KALMAYI BAŞARARAK TAMAMEN YENİLENDİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Mercedes fuarda 40 tonluk bir kehribar küp içinde sergileyeceği yeni G Serisi’nin görüntüsünü neredeyse hiç değiştirmeden ama teknolojik olarak hep zirvede kaldığı 40. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Araç Detroit fuarına tamamen yenilenmiş olduğu halde hiç değişmemiş gibi gösteren bir tasarım başarısıyla çıkıyor. Tasarımında radikal değişikliklerden kaçınılan köşeli hatlarını ısrarla muhafaza eden modelin asıl evrimi iç mekânında gerçekleşmiş.

MERCEDES G SERİSİ

2019’da 40. yaşını kutlayacak olan Mercedes’in sınıflar üstü lüks arazi aracı G Serisi Detroit Fuarı’nda 40 tonluk kehribar küp içine konularak ölümsüzleştirildi.

DEVRİMİ İÇ MEKÂNDA YAPTI

Ahşap, deri ve metalin birlikte kullanıldığı iç mekân modern hatlarıyla dikkat çekiyor. Bu yıl içinde satışına başlanacak olan yeni model, eskisine kıyasla daha büyük bir iç mekânı da yolcularına sunacak.

SUV’LAR SAHNEDE

Detroit Fuarı’nın ilgi çeken modelleri arasında SUV ve Pick-up modelleri de yeni versiyonlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Orta boy SUV Jeep Cherokee’nin makyajlı versiyonu, Ford Ranger’in yenilenen modeli, dünyanın en hızlı SUV’u olarak tanıtılan Lamborghini Urus ve Hyundai yeni Veloster fuarda sükse yapan modeller olarak ziyaretçilerle buluşuyor.

VW JETTA GERİ DÖNÜYOR

Alman üreticinin ABD’de en çok sattığı modellerin başında gelen Jetta yeni versiyonuyla fuarda boy gösterdi. Ara verdiği ABD pazarına yeniden dönecek olan Jetta, eski başarılı günlerini tekrarlamayı planlanıyor. Markanın MQB platformuyla yeniden tasarlanan model, daha gelişmiş sürüş dinamikleri ve ileri teknoloji sunacak.

CORVETTE

Yeni geliştirilen ve son ana kadar fuarda yer alıp almayacağı meçhul olan 755 beygirlik Corvette Detroit’in yerli yıldızlarından biri olarak Avrupalı süper spor markalarına “Ben daha ölmedim” mesajı veriyor.

HİBRİTLER DE FUARDA YERİNİ ALIYOR

Japon Honda, Detroit Motor Show’da yeni Insight’ı bir prototip olarak ilk kez sergiliyor. 2018 yılında, hibrit kompakt sedanın üretime geçmesi planlanıyor. Alman üretici BMW, i8 Coupe plug-in hibrit spor otomobil, elektrikli i8 Roadster ve küçük X2 Crossover’ı sergiliyor.

Uluslararası Detroit Otomobil Fuarı

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