Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) , temmuz ayı hava trafik raporunu açıkladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yolcu trafiği yüzde 7.6, aralarında Türkiye'nin bulunduğu AB üyesi olmayan Avrupa bölgesi ülkelerinde ise yolcu trafiği yüzde 17.5 oranında arttı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Temmuz'da Antalya Havalimanı kendi kategorisinde birinci sırada yer alırken İstanbul'daki havalimanları ise kendi kategorilerinde ilk üçte yer alarak Avrupa Havalimanları içerisinde zirveye ulaştı. Atatürk Havalimanı yüzde 17,6'lık artışla kendi kategorisinde ikinci sırada Sabiha Gökçen Havalimanı ise yüzde 12,7 artış ile üçüncü sırada yer aldı.

Yıllık 10-25 milyon yolcuya hizmet veren havalimanları arasında yer alan havalimanları arasında Antalya Havalimanı bir önceki yıla göre yüzde 64,2'lik artış ile kategorisinde birinci sırada yer aldı. Ankara Esenboğa Havalimanı ise yüzde 42,2'lik artış ile aynı kategoride ikinci sırada yer aldı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi

İstanbul havalimanları

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