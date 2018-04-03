Bursa'da dün öğle saatlerinde park halindeki otomobilin camını kırıp içerisinden 68 bin dolar para çalan Güney Amerikalı hırsızlar, parayı harcayamadan yakalandı. Hırsızlık için bir okyanus, bir deniz geçip 13 bin kilometre yol gelen Peru, Kolombiya ve Kübalı zanlıların soygun ve kaçış anları saniye saniye görüntülendi. 1 saat içerisinde Bursa polisi tarafından yakalanan Güney Amerikalı hırsızların peruk takıp kiraladıkları aracın GPS sistemini etkisiz hale getirmek için yanlarında jammer taşıdıkları ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, Osmangazi ilçesine bağlı Fomara meydanında dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, finans işleriyle uğraşan Melih S.'ye ait park halindeki aracın içerisinde bulunan 68 bin doları camı kırarak alan dört şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Önce Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde aracın camının kırılıp paranın çalınma anını kameradan tespit eden ekipler, şahısların Fomara meydanına doğru kaçtığını tespit etti. Burada bir başka güvenlik kamerası görüntüsünden panik halindeki 4 şüpheliyi belirleyen polis, zanlılardan 2'sinin Hocahasan Mahallesi'ne doğru kaçtığını, cadde üzerinde bekleyen 3'üncü şahsın ise beyaz renkli bir otomobille gelen 4'üncü şahısla birlikte diğer zanlıları da alarak İstanbul yoluna doğru seyrettiklerini tespit etti.
Plakası alınan otomobilin kiralık olduğunu belirleyen ekipler aracın GPS sinyaline ulaşamasa da şehir polis kameralarından kiralık aracın Yalova istikametinden Gölcük istikametine doğru seyrettiğini belirledi. Şahısların İstanbul'a gitmek istediğini belirleyen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları Kocaeli'de yapılan ortak operasyonla yakaladı.
13 BİN KİLOMETRE YOL GELMİŞLER
Şüphelileri Bursa’dan Gölcük'e kadar takip edip çaldıkları parayı harcayamadan yakalayan ekipler, zanlıları Bursa’ya getirdi. Yapılan kimlik kontrollerinde 4'ünün de hırsızlık için Güney Amerika'dan geldikleri ortaya çıktı. Perulu oldukları belirlenen Cesar G. ve Neberu A.Q.V. ile Kolombiyalı Jaiko E.R.C. ile Kübalı Roberto R. tercüman eşliğinde yapılan sorguları sırasında Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Hırsızlık için gemi ile Kuzey Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Cebelitarık Boğazını geçip Akdeniz'e uzanan hırsızların 13 bin kilometre yol katedip Türkiye'ye ulaştıkları belirlendi. Zanlıların sabıkalı oldukları için havayolu yerine kaçak yolculuk yaptıkları deniz yolunu tercih ettikleri öğrenildi.
JAMMER TAŞIDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Çaldıkları 68 bin doları harcayamadan yakalanan Güney Amerikalı hırsızların olay sırasında kafalarına peruk taktıkları belirlendi. Şahısların yapılan üst aramalarında farklı peruklar, şapkalar ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Zanlıların İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin GPS kilitleme sistemini devre dışı bırakmak için jammer taşıdıkları ortaya çıktı. Zanlıların çalmış olduğu 68 bin dolar polis tarafından Melih S.'ye teslim edilirken, sorgusu tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.
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