Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yaptığı açıklamada, Yemen'de kolera bulaşmış kişilerin sayısının bir milyondan fazla olduğunu bildirdi.

Sputnik News'un haberine göre; ICRC, perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemen'de kolera bulaşan insan sayısının bir milyondan fazla olduğunu ve bunun sonucunda vatandaşların yüzde 80'inden fazlasının temiz suya, yiyecek kaynaklarına ve sağlık hizmetlerine erişim sağlayamadığı belirtildi.

Kolera vakalarındaki artış, Ekim 2016'da başladı ve ardından bir süre geriledikten sonra, salgın Nisan ayında yeniden başladı. 24 Ağustos itibariyle, 2 binin üzerinde ölümle sonuçlanan 540 binden fazla şüpheli kolera vakası bildirildi.

Şüpheli vakaların yüzde 41'ini 15 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. 60 yaş üstü ise ölümlerin yüzde 30'unu oluşturuyor.

Şimdi ise her 10 dakikada bir, 5 yaşın altındaki bir çocuğun önlenebilir nedenler yüzünden öldüğü kaydedildi.

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