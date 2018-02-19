Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından yaşanan göç dalgası sonrasında Türkiye’deki sığınmacı sayısı 3.5 milyonu aşarken, yaşanan toplumsal sıkıntılar da yapılan saha araştırmaları ve çalışmalara yansıdı. Uluslararası Kriz Grubu’nun raporuna göre geçen yıl Suriyeli mültecilerle çıkan gerginliklerde en az 35 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de mültecilere yönelik misafirperverliğin de kaygıya dönüştüğü belirtiliyor.

Deutsche Welle’nin haberine göre Uluslararası Kriz Grubu (ICG), “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak” başlıklı raporunda, Suriyeli mültecilerle yaşanan toplumsal gerginliklere ve sonuçlarına yer verdi. Rapora göre, 2017’nin ikinci yarısında 2016’nın aynı dönemine kıyasla Suriyeli mülteciler ile bağlantılı toplumsal gerginlik ve adli olayların sayısı yaklaşık üç kat arttı. 30 Kasım itibarıyla meydana gelen, kayıtlara girmiş olay sayısı 181. Bu olaylarda 24’ü Suriyeli en az 35 kişi hayatını kaybetti. Olaylar çoğunlukla işyerlerinde yaşandı.

Türkiye’de Suriyelilere yönelik olumsuz algının en önemli kaynağıysa, devlet tarafından tanınan imkânlara ilişkin aslı olmayan iddialar. İstanbul, İzmir ve Ankara’da yapılan görüşmelerden çıkan sonuca göre, bazı vatandaşlar Suriyeli mültecilerin çalışmadan her ay düzenli olarak maaş aldıklarını ve üniversite sınavına girmeden eğitimlerine devam edebildiklerini düşünüyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre raporda, Türkiye toplumunun Suriyeli mültecilere gösterdiği merhamet ve misafirperverliğin yerini endişe ve kaygıya bıraktığı da belirtiliyor. Anketler de Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşımın genelde olumsuz olduğunu gösteriyor. 2017 yılının ekim ayında Ekonomistler Platformu tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 78’i Suriyelilerin ülkeyi daha az güvenli bir yer haline getirdiğini düşünüyor. Özellikle işgücü alanında rekabet oluştuğu fikriyle gerginlikler yaşanıyor. İstanbul ve İzmir’de yaşayan Suriyeli genç erkeklerin birbirlerini kollamak için gruplar halinde gezmesinin ise yerel halkta tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

YÜZDE 23’Ü 3 BÜYÜK ŞEHİRDE

Rapora göre Suriyelilerin yaklaşık yüzde 23’ü İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehirde yaşıyor. Olaylar genellikle, düşük gelirli bölgelerde yaşanıyor. Raporda Suriyelilerin kayıtlı ekonomiye entegre edilmesinin çetrefilli konu olduğu ifade edilirken Ocak 2016’dan bu yana yaklaşık 15 bin Suriyeliye çalışma izni verildiği, 750 ila 950 bin arasındaki Suriyelinin kayıtdışı çalıştığı dile getirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER