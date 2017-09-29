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Uluslararası Lezzet İstanbul Festivali başladı

Uluslararası Lezzet İstanbul Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda ziyaretçilerini bekliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve ana başlığı “Medeniyet” olan Uluslararası Lezzet İstanbul Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) önderliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. 1 Ekim’e kadar sürecek festivalin açılışında konuşan Bilal Erdoğan, zenginlikte dünya lideri bir mutfağımızın bulunduğunu belirterek, “Mutfağımızı dünyaya taşımamız lazım. Öncelikle o lezzeti, misafirperverliğiyle ve zarafetiyle insanları Türkiye’ye ve mutfağımıza çekmeliyiz” dedi.

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