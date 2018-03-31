Türkiye’nin olimpiyat macerası yeni bir yön kazanıyor. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul ile yaz olimpiyat ve paralimpik oyunları için aday olan ancak 5 adaylıktan sonuç alamayan Türkiye, bu kez 2026 kış oyunları için Erzurum ile yarışacak.
Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce Erzurum’u ziyaretinde aday olunacağı müjdesini vermesinin ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), bu hafta başında adaylığa ilişkin niyet mektubunu Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) ulaştırmıştı.
Erzurum’un ‘resmen’ aday olacağına ilişkin mesajların ardından uluslararası medya kuruluşları da Türkiye’nin bu ilk kış olimpiyat ve paralimpik oyunları adaylığına ilgi göstermeye başladı. IOC dahil olmak üzere uluslararası spor camiasının yakından takip ettiği yayın kuruluşu ‘insidethegames.biz’ internet sitesi de dün Erzurum’un adaylığına ilişkin haberi ‘Habertürk’ü referans göstererek manşetten duyurdu. Habertürk’te Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile yapılan röportaj ile Erzurum’un adaylığına ilişkin çıkan haberlerden alıntılarını takipçileriyle paylaşan site, şehrin daha önce farklı organizasyonlara ev sahipliği yaptığını da vurguladı. İnsidethegames sitesi, Erzurum’un 2011’de Kış Üniversite Oyunları ile 2017 Avrupa Kış Gençlik Olimpik Festivali ve FIS Snowboard Dünya Kupası’nı düzenlediğini ifade ederek, adaylığın ülkenini ‘2023 vizyonu’nun bir parçası olduğuna dikkat çekti.
İTALYA DA YARIŞA GİRDİ
2026 Kış Oyunları için IOC’ye ‘niyet mektubu’ sunma süresi bugün sona ererken, adaylar arasına İtalya da eklendi. İtalyan Olimpiyat Komitesi (CONI), Milano-Torino ortak adaylığına ilişkin başvuruyu yaptı. Böylece Erzurum’un rakipleri Kanada’nın Calgary, Japonya’nın Sapporo, İsviçre’nin Sion, İsveç’in Stockholm, Avusturya’nın Graz-Schladming ve İtalya’nın Milano-Torino şehirleri oldu. Ekimdeki IOC Genel Kurulu’nda ‘kısa liste’ açıklanacak. Oyunlara hangi şehrin ev sahipliği yapacağı ise 2019’da belirlenecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.