Türkiye’nin olimpiyat macerası yeni bir yön kazanıyor. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul ile yaz olimpiyat ve paralimpik oyunları için aday olan ancak 5 adaylıktan sonuç alamayan Türkiye, bu kez 2026 kış oyunları için Erzurum ile yarışacak.

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce Erzurum’u ziyaretinde aday olunacağı müjdesini vermesinin ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), bu hafta başında adaylığa ilişkin niyet mektubunu Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) ulaştırmıştı.

Erzurum’un ‘resmen’ aday olacağına ilişkin mesajların ardından uluslararası medya kuruluşları da Türkiye’nin bu ilk kış olimpiyat ve paralimpik oyunları adaylığına ilgi göstermeye başladı. IOC dahil olmak üzere uluslararası spor camiasının yakından takip ettiği yayın kuruluşu ‘insidethegames.biz’ internet sitesi de dün Erzurum’un adaylığına ilişkin haberi ‘Habertürk’ü referans göstererek manşetten duyurdu. Habertürk’te Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile yapılan röportaj ile Erzurum’un adaylığına ilişkin çıkan haberlerden alıntılarını takipçileriyle paylaşan site, şehrin daha önce farklı organizasyonlara ev sahipliği yaptığını da vurguladı. İnsidethegames sitesi, Erzurum’un 2011’de Kış Üniversite Oyunları ile 2017 Avrupa Kış Gençlik Olimpik Festivali ve FIS Snowboard Dünya Kupası’nı düzenlediğini ifade ederek, adaylığın ülkenini ‘2023 vizyonu’nun bir parçası olduğuna dikkat çekti.

İTALYA DA YARIŞA GİRDİ

2026 Kış Oyunları için IOC’ye ‘niyet mektubu’ sunma süresi bugün sona ererken, adaylar arasına İtalya da eklendi. İtalyan Olimpiyat Komitesi (CONI), Milano-Torino ortak adaylığına ilişkin başvuruyu yaptı. Böylece Erzurum’un rakipleri Kanada’nın Calgary, Japonya’nın Sapporo, İsviçre’nin Sion, İsveç’in Stockholm, Avusturya’nın Graz-Schladming ve İtalya’nın Milano-Torino şehirleri oldu. Ekimdeki IOC Genel Kurulu’nda ‘kısa liste’ açıklanacak. Oyunlara hangi şehrin ev sahipliği yapacağı ise 2019’da belirlenecek.