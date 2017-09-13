Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası Bayrampaşa’da başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Bayrampaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası açılış programına katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Çocuklarımıza mutlaka satrancı öğretmek zorundayız. Biz Bayrampaşa’da bulunan tüm okullarımızdaki çocuklarımıza satranç takımlarımızı hediye ettik” dedi. Semih Erden Spor Salonu’da gerçekleştirilen turnuvaya Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, KKTC, Kırgızistan, Libya, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Suriye, Ukrayna, Ürdün, Yemen ve Yunanistan gibi ülkelerden çok sayıda sporcu katıldı. 17 Eylül’e kadar sürecek olan turnuda 600 sporcu mücadele edecek.

satranç turnuvası

Uluslararası satranç turnuvası