İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 7’nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 3-9 Kasım tarihleri arasında ‘Adalet’ ana temasıyla düzenlenecek. Önceki gün gerçekleştirilen basın toplantısıyla bu yılki içeriği tanıtılan festival, gösterimlerini Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında yapacak. Festival başkanı Adem Sözüer’in konuşmasıyla başlayan basın toplantısı, festival kapsamında gösterilecek 30 uzun metrajlı filmin tanıtımıyla devam etti. Festivalde bu yıl film gösterimlerinin yanı sıra paneller ve atölye çalışmaları da yapılacak. Festival bu yıl Sinema Onur Ödülü’nü yönetmen Erden Kıral’a takdim edecek.

Organizasyonun akademik kısmında ise ‘Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması’ konusunda akademik sunumlar gerçekleştirilecek. Sam Garbarski imzalı ‘Elveda Almanya’ (Bye Bye Germany), festivalin açılış filmi olarak 2 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey’de gösterilecek. Almanya’nın ünlü oyuncusu Moritz Bleibtreu’nun rol aldığı filmde ayrıca Antieb Traue ve Tim Seyfi de yer alıyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak on film arasında birinci olan film 10 bin Euro ödül alacak. Seyircilerin yarışma filmleri arasından seçtiği filme ise Habertürk seyirci ödülü verilecek. Uzun metraj jürisinde Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor.

ALTIN TERAZİ İÇİN YARIŞACAK UZUN METRAJLI FİLMLER

Ayaz (Dersu Yavuz Altun, Türkiye)

Hayatın İçinde-Insyriated (Philippe Van Leeuw, Belçika-Fransa)

The Intruder-Davetsiz Konuk (Leonardo Di Costanzo, İtalya)

Beauty and The Dogs-Güzel ve İtler (Khaled Walid Barsaoui, Kaouther Ben Hania, Tunus/Fransa)

Directions-Yol Ayrımı (Stephen Komandarev, Bulgaristan/Almanya)

Geçmişteki Sır (Raşit Görgülü, Türkiye)

Hemşire (Dilek Çolak, Türkiye)

Hostages-Rehineler (Rezo Gigineishvili, Gürcistan/Rusya/Polonya)

Men Don’t Cry-Erkekler Ağlamaz (Alen Drljevic, Bosna-Hersek/Slovenya)

Mor Ufuklar (Olgun Özdemir, Almanya/Türkiye)

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali