Ulusoy, Malta-Macaristan maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Abdullah Bora Özkara, 4-10 Ekim tarihleri arasında Hollanda'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4'üncü grup maçlarında görev yapacak.



Ulusoy, 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Hollanda - Macaristan ve 10 Ekim Salı günü oynanacak Malta - Macaristan mücadelelerinde 1'inci hakem, Abdullah Bora Özkara ise yardımcı hakem olarak görev alacak. 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak Hollanda - Malta maçında ise Alper Ulusoy 4'üncü hakem olarak görev alacakken Özkara yardımcı hakem olacak.

Alper Ulusoy

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