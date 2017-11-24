Uma Thurman'dan tacizcisi Harvey Weinstein'a olay mesaj: Umarım yavaş yavaş ölürsün!

Sosyal medya üzerinden Şükran Günü için kutlama mesajı yayınlayan Uma Thurman, bir kişi dışında herkese iyi dileklerde bulundu.



Yapımcı Harwey Weinstein için çarpıcı bir parantez açan 47 yaşındaki oyuncu, "Senin dışında herkesin Harvey! Umarım yavaş yavaş ölürsün, bir kurşunu hak etmiyorsun" mesajı ile dikkati çekti.



GÖZLERİ DOLARAK ANLATMIŞTI



ABD’li aktris Uma Thurman, yapımcı Harvey Weinstein’ın taciz skandallarıyla ilgili ne düşündüğü sorularına, “Çok sinirliyim ve bu zamana kadar haklıyken ne zaman sinirli bir şekilde kendimi ifade etsem pişman olmuşumdur. O yüzden biraz sakinleşmeyi bekliyorum” yanıtını vermişti.



Uma Thurman’ın röportaj sırasında gözlerinin dolduğu da görülmüştü.



İşte Uma Thurman’ın o Instagram paylaşımı:



Harvey Weinstein

Harvey Weinstein taciz skandalı

Uma Thurman