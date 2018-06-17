Umea FC - Tegs maçı heyecanı

Umea FC ve Tegs, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 15 puanlı Umea FC 9. sırada bulunuyor, Tegs 14 puana sahip ve 10. sırada. Umea FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tegs son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 275 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Umea FC kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tegs sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Umea FC önceki hafta Vasalund-Essinge IF mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Tegs ise IFK Lulea maçında 4-0 kazandı.

Umea FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Umea FC, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Tegs ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tegs, 8 gol atarken 9 gol yedi.