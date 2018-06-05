Umea FC - Vasteras SK FK maçı ne zaman?

Umea FC ve Vasteras SK FK, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Umea FC 11 puanla 9. sırada, Vasteras SK FK 24 puanla 1. sırada bulunuyor. Umea FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vasteras SK FK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 466. İddaa'da Umea FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vasteras SK FK kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Umea FC son hafta oynanan Vasalund-Essinge IF maçında 1-1 berabere kaldı.

Vasteras SK FK ise Sandvikens IF maçında 3-1 yenildi.

Umea FC, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Vasteras SK FK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasteras SK FK, 11 gol atarken 3 gol yedi.