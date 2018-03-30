Ümit Erdim, bu hafta Beyaz Show'un konukları arasında yer alıyor. Sinema filmleri, sunduğu programlar ve oynadığı diziler ile televizyon dünyasının ünlü isimlerinden olan oyuncu Ümit Erdim için izleyiciler de araştırma yapıyor. Peki Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında?

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 (33 yaşında) tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimi sonrasında İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitiren Erdim, 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oynadı.

1997 yılında ilk oyunculuk deneyimini Böyle Mi Olacaktı adlı dizide yaşadı ve böylece televizyon dünyasına adım atmış oldu. Ardından Hayat Bilgisi dizisinde Arif karakterini canlandırdı ve en iyi çıkışını yaptı. Sonrasında Selena, Adanalı, Doksanlar gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

Öte yandan beyaz perdede de Can Tertip filminde başrol olarak yer alan Ümit Erdim, bu akşam ekrana gelecek olan Beyaz Show'da konuk olacak.

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