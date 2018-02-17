Birinci sezonunda İbrahim Selim tarafından seyirciye sevdirilen programın koltuğuna Hayat Bilgisi’nden ‘Var mısın Arif’ rolüyle tanıdığımız Ümit Erdim oturdu. Erdim’le sosyal medya ve Stolk hakkında konuştuk. HT Cumartesi'den Duygu Akağız'ın haberi...

Bir süredir ekranlarda görünmüyordun, ardından sürpriz bir şekilde ‘Stolk’ programına dahil oldun. Nasıl gelişti?

Youtube gibi sosyal mecralara, işin diline, kurgusuna, yapısına uzak biriyim. Genel olarak set ortamına alışığım. Stolk, takip ettiğim 3-5 şeyden biriydi. Sevdiğim bir şey üzerinden Youtube’a girmek artı oldu. Hazır bir düzen, hazır bir kitle vardı. Karşımda çok ciddi bir ekip buldum. Hazır bir metni okumak teknik anlamda benim için zordu, başta kasıldım ama iyi idare ettiler.

Metinler yazılırken dahil oluyor musun?

Metinlerin çok çok küçük noktalarına dahil oluyorum. O kadar iyi yazıyorlar ki okurken “Çok iyiymiş” diyorum. Onlara bir şey ekleyecek hadsizliği yapmıyorum çünkü belli ki benden iyi üretiyorlar. Stolk’un anlattığı bir şey var. Bunu benim ya da başkasının demesinin bir ehemmiyeti yok.

‘ELEŞTİRİYİ YERSİZ VE ŞAHSİYETSİZ YAPIYORLAR’



Nasıl tepkiler aldın?

Çok eleştirildim. Youtube zaten eleştiri mekanizmasıyla çalışıyor. Eleştiriyi de kontrol dışı bir yer olduğu için abartan, yersiz ve şahsiyetsiz yapanlar var. Bu Youtube özelinde bir şey de değil. Bizim insanımız artık buna dönüştü. Maalesef kötülükten besleniyoruz. Cevap versen bir türlü, vermesen bir türlü. Beğenip beğenmemekte özgürüz. Önemli olan nasıl ifade ettiğimiz. Zaten karakter denen şey orada ortaya çıkıyor. Harf aynı harf, cümle aynı cümle. Gelen kötülüğe de bir noktaya kadar eyvallah diyorum. Günün sonunda profesyonel şekilde çalışmaya devam ediyorum ve bu seyri değiştirecek olan da sözleşmenin tarafları. Her zaman olduğu gibi işimi yapmaya çalışıyorum. Bir bakıma iyi oldu, herkesi tanıyorsun.

İlk sezon başka bir isim vardı. Bu sezon seninle başladı. Bir sonraki sezon başka biriyle mi devam edecek?

Bizim planımız 1 yıllık değil, daha uzun vadeli düşünüyoruz. Program içerisinde yapacağımız birtakım değişiklikler var. Stolk emekle örülmüş, kendini kanıtlamış ve güzel şeyler söyleyen bir kurum. Seneye belki ben belki bir başkası olur ama önemli olan söylenecek şeylerin bozulmaması.

Youtuber’lık artık profesyonel bir meslek haline geldi. Senin gözünde Youtube nasıl bir yol alacak?

İnanç üzerinden bir örnek vermek istiyorum. İslamiyet’te alkol haram sayılıyor. Allah sana üzüm vermiş. Şıra yaparsan helal, şarap yaparsan haram. Şimdi de Allah bize bir Youtube verdi. Kim nasıl kullanacak göreceğiz.

‘YAPTIM BİR EŞEKLİK UMARIM AFFETMİŞLERDİR’



Zor bir ergenliğin ardından okuldan atılıyorsun, oyunculuğa başlıyorsun. Neler yaşadın?

Okulda benim için piyeslerden başka bir şey yoktu. Tembeldim, çok kabahat işledim. Hatta 2 farklı öğretmene saygısızlıkta bulunduğum için okulla ilişiğim kesildi. Üstünden 20 yıl geçince bahsetmesi kolay gibi görünüyor ama aslında utanç verici. Pişmanım fakat bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yaptım işte bir eşeklik, umarım beni affetmişlerdir.

Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun?

15 yıl komedi oyunculuğu yapan biri olduğum için gelen teklifler de o yönde. Dolayısıyla takılı kalıyorsun. Günün sonunda hepimiz mesleğimizi para kazanmak için yapıyoruz. Benim öyle sanatsal ideallerim falan yok. Para kazanmak için mesleğimi yapıyorum.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında kimya mühendisi Seda Çınar’la evlendin. Evlilik nasıl gidiyor?

Evliliğimiz oldukça güzel gidiyor. Nisan ayında bir kızımız olacak. Adını da ilk kez sizinle paylaşıyorum. Ses...