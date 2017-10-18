Ümit Kalko baba ocağına Anadolu Lisesi ile döndü

Temel atma törenine Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Ümit Kalko'nun ağabeyi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko'nun yanı sıra iş dünyasından önemli isimler katıldı.
Temel atma töreninde konuşan Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, bunun bir vatan borcu olduğunuve bağış demenin yanlış olcağını belirterek, "Baba vatanımızda olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Böyle hayırlara vesile olan bir yatırıma önayak olmaktan şahsım ve ailem adına yaşadığımız mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ülkeden ekmeğini kazanan, bu ülkenin topraklarıyla kaynaklarıyla bir yerlere gelmeye çalışan tüm hemşerilerimizin yaptığı gibi bizlerin de doğduğumuz yerlere, biz doğmasak bile atalarımızın doğduğu yerlere destek olmamız gerekiyor" diye konuştu.
Vatansever nesil vurgusu
Eğitim kurumlarının bütün ülkelerde çok stratejik yerler olduğunu ancak sadece eğitimin yeterli olmayacağının 15 Temmuz'da görüldüğünü kaydeden Kalko, "iyi bir eğitim vermek tek başına yetmez. Vatansever nesil oluşturmanın iyi bir eğitim vermekten daha önce geldiği kanaatindeyim. Çünkü takdir edersiniz ki ne yazık ki yaklaşık 1 buçuk yıl kadar önce bir 15 Temmuz darbe kalkışmasına maruz kaldık. Söz konusu kalkışmayı yapanların kim olduğuna baktığımız zaman hepsi çok eğitimli insanlardı. Ama içlerinde ne yazık ki vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi yoktu." dedi.
Köy okulları için özel çalışma
Kalko Ailesi tarafından kurulan vakfın özellikle köy okullarına yönelik önemli çalışmaları olacağını belirten Ümit Kalko, "Köy okullarına özellikle önem veriyorum. Bugün burada bulunduğumuz yerdeki 24 derslikli Anadolu lisemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da köyüm olan Kağızman Karabağ Köyü'nde anasınıfı, ilkokul ve öğretmenlere lojman yapacağız. Yakın bir zaman içerisinde ulusal basında duyuracağımız köy okullarımızın yeni bir konseptiyle bir bağış kampanyası başlatmayı planlıyorum. Buna gücüm yettiği kadar kendim de önayak olacağım ve 5 yıl içerisinde Kars'ımızın dokunulmamış köy okulunun kalmamasını temenni ediyorum. Ben de bu noktada elimden geleni şahsım ve ailem adına yapacağıma söz veriyorum." dedi.
Kars'ta 65 bin öğrenci var
Kars Valisi Rahmi Doğan da temel atma töreninde yaptığı kürsü konuşmasında "Ümit Bey atalarının doğduğu topraklar olan serhat Kars iline bir hayırla geldi. Güzel bir yatırım. Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırım demektir. Gençlerimize yapılan yatırım demektir. İnşallah seneye de açılışını burada hep birlikte yaparız" diye konuştu.
Doğan, "Kars'ın geçmişine baktığımızda akademisyenler, işadamları, mühendisler, politikacılar yetiştirmiş bir şehir. Kars'ın eğitimi özellikle köy enstitüleri döneminde ciddi anlamda bu memlekete insan kaynağı yetiştiren bir şehir. Bugün de yine Kars'ta fiziki ve eğitim materyalleri anlamında devlet olarak yapmamız gereken tüm yatırımları yapıyoruz. 66 bin civarında öğrencisi, 4 bin 600 öğretmeni olan bir şehirde tekli eğitime geçmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. 2023 vizyonu içerisinde bizlere verilen talimat bu yönde. Kars bu açıdan şanslı şehirlerden bir tanesi" diyerek sözlerini noktaladı.
Programda Kars Valisi Vali Rahmi Doğan'a ve Milletvekili Selahattin Beyribey'e plaket verildi. Temel atma töreni yapılan duaların ardından Cemile-Resul Kalko Anadolu Lisesi'nin temelinin atılmasıyla son buldu.
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