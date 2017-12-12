Oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar, geçtiğimiz gün Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü öğrencilerinin düzenlediği Mozaik Söyleşileri etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

"SÖYLEŞİYİ YARIDA BIRAKTI"

Ümit İbrahim Kantarcılar, 'Mozaik Söyleşileri' etkinliği sırasında büyük üzüntü yaşadı. Başrolde yer aldığı ‘Kanatsız Kuşlar' dizisini de yöneten Mustafa Kemal Uzun’un vefat haberini alan ünlü oyuncu, sahnede gözyaşlarına hakim olamazken, söyleşiyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

"ALKIŞLARINIZ ONA ARMAĞAN OLSUN"

Önceki gün partneri Melis Tüzüngüç ile sete giderken trafik kazası geçirdiği halde öğrencilerin davetini kırmayıp Trabzon’a giden Kantarcılar, vefat eden usta yönetmen için, "Az evvel babamızı, hocamızı kaybettiğimizin haberini aldım. Çok güzel bir insandı. Şimdi onsuz ne yapacağımı düşünüyorum. Alkışlarınız ona armağan olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen ünlü oyuncu, ilk uçakla İstanbul’a dönerek Adli Tıp Kurumu’na gitti.

Mustafa Kemal Uzun

Ümit Kantarcılar