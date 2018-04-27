Cadde'nin haberine göre, daha önce de İstanbul gecelerinde bir kadın ile görüntülenen ve "Yeni bir aşk mı?" sorularına çelişkili cevaplar vererek akıllarda soru işareti bırakan Ümit Kantarcılar, bir alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen gazetecilere daha soru gelmeden "Yanlış anlaşılma olmasın, sakın yine 'sevgilisi' yazmayın. Hanımefendi yakın arkadaşım" dedi.

Aracını valelere teslim eden yakışıklı oyuncu ve kız arkadaşı, alışveriş mekezinde uzun süre vakit geçirdi.