Ümit Karan kimdir? 10 Şubat'ta yayınlanmaya başlayan Survivor 2018'in All Star takımında yer alan Ümit Karan'ın kim olduğu seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. Survivor'da daha önce de yarışan Ümit Karan 2013 sezonunda yarışmadan 3. olarak ayrıldı. Peki, Ümit Karan kimdir? Survivor Ümit Karan kaç yaşında? İşte Ümit Karan'ın hayat hikayesi...

SURVİVOR ÜMİT KARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ümit Karan 1 Ekim 1976 yılında Berlin'de doğdu. Eski millî futbolcu olan Ümit Karan, kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

Galatasaray ile adını duyurdu

2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.

2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 'da Beşiktaş'a karşı kaydetti. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi.

Futbola veda etti

Ümit Karan 2011'de futbolu bıraktı. 16 kez Türkiye A millî takımına çağrılan Ümit Karan, 10 maçta forma giymiş ve 3 gol atmıştır.

Ümit Karan daha önce de Survivor'a katıldı

Ümit Karan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya katılmış ve 3. olmuştur.

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