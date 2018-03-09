Teknik Direktör Alpay Özalan ile ilk maçına çıkacak ay-yıldızlılar, 23 Mart Cuma günü İsveç ile oynayacağı maç saat 17.00'de başlayacak. Ümit Milli Takım, gruptaki yedinci maçı olan Malta karşılaşmasını da 27 Mart Salı günü saat 18.00'de yine Alanya'da yapacak.



Grupta oynadığı 5 maçta 5 puan toplayan Türkiye beşinci sırada yer alıyor. 54 takımın 9 grupta 6'şarlı mücadele ettiği 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak.



Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek 12-20 Kasım 2018'de Play-Off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Play-Off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere direkt olarak katılacak.

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