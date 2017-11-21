Ümit Özat dönemi resmen başladı

Gençlerbirliği'nde bir kez daha teknik direktörlüğe getirilen Ümit Özat, ilk antrenmanına çıktı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Osmanlıspor maçı hazırlıkları çerçevesinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özat, tekrar Gençlerbirliği'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Futbolda bu tarz gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Özat, "O zaman öyle gerekiyordu, büyüklerim öyle söyledi. Bugün de böyle ifade ettiler, geldik." dedi.
Gençlerbirliği'nin doğup büyüdüğü kulüp olduğunun altını çizen Özat, "İnanın bana, başka bir kulüpte son 10 yılın en iyi derecesini elde etmiş teknik adam olarak, 3. hafta ayrılma sonrasında tekrar dönmeyi çok ciddi düşünürdüm ama konu Gençlerbirliği olunca farklı. Hem rahmetli başkana olan vefamız, şu anki başkana olan inancımız, sevgimiz ve kulübe, armaya olan bağlılığımız... Kulübün bendeki ve ailemdeki payını unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.
Özat, mukavelesinde para, tazminat, prim veya ligde kalma primi olmadığına dikkati çekerek, "Tekrar burada olmaktan memnunum. Mücadelenin olduğu yerde umut da vardır ümit de vardır, bundan kimse şüphe etmesin. Gençlerbirliği Kulübü, centilmenliği ile futbol kültürü edinmiş, emek vererek bir yerlere gelmiş kulüptür. Biz de vereceğimiz emekle kulübümüzü geçen sene tamamladığı yerlere yaklaştırmaya, yine oralarda bitirmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.
Takımın bugün geldiği noktada asla bir sorumluluğu olmadığını dile getiren Özat, şunları kaydetti:
"Biz yine Allah nasip ederse ilk 10 içinde olacağız. Buna kendi adımın Ümit olduğuna inandığım kadar inanıyorum. Bu takımı ben kurdum, oyuncuları tanıyorum. Adale sakatlığı bulunan oyuncular var. Nedenleri araştırmaktan ziyade iyileşmelerini ve takıma dönmelerini bekliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, hepsini buraya ben transfer ettirdim. Onlara güvendiğim, inandığım için geldim. Yarıda bırakmak zorunda kaldığımız bir iş var. Bugün onu tamamlayıp, Gençlerbirliği'nin geçen sene ligi bitirdiği yerde bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarak başaracağımıza inanıyorum."
BAŞKENT DERBİSİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Öte yandan Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cuma günü Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu başlayan futbolcular, daha sonra 5’e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan taktik çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
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