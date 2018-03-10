Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, ''Bir teknik adam neden bu kadar ofansif oyuncuyla çıkar? Önde baskı yapsınlar diye. Ancak oyuncularım benim onlara güvendiğim kadar kendilerine güvenmedi. Bu kadar geri çekileceklerini bilsem daha defansif bir kadroyla çıkardım. Zaman zaman çok yaslandık. İki ters ayaklı stoperimiz olduğu için belki de terslerine geldi Talisca'nın goldeki koşusu. Yapacak bir şey yok, bizim için asıl önemli olan bundan sonraki maçlar.'' ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZAT'IN BASIN TOPLANTISI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından konuştu. Ligin en güçlü takımına karşı oynadıklarını söyleyen Özat, maçın son dakikalarında Şenol Güneş'in, taç atmak isteyen oyuncunun önünü net şekilde kestiğini söyledi.



Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini alan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Özat, "Esasında maç evvelinde düşündüğümüz gerçekleşmedi. Ofansif kadroyla sahaya çıktık. Daha doğru çıkışlar yapsaydık farklı bir sonuçla dönebilirdik. Normal bir oyundu. Puan ya da puanlar alsak bize ekstra katkısı olurdu. Önümüzde Akhisar maçı var. Kazanan her zaman haklıdır, kazananı tebrik etmek gerekir" dedi.

Ofansif bir kadroyla sahaya çıktıklarını söyleyen Özat, "İnönü'de herhalde bu kadar ofansif kimse oynamamıştır. Ben oyuncuların bu kadar yaslanacağını bilmiyordum. Benim onlara güvenimden daha fazla, onların kendi yeteneklerine güvenmesi gerekiyor. Bazı oyuncular birbirlerine eşlik edebilse, doğru paslar yapabilseydik, oyun daha da soğuyabilirdi. Sonuçta karşınızda güçlü bir takım var. İlk yarıyı önde bitirebilirdik. Planlarımızda ilk yarını sonuçlarına göre oyunlarımız vardı. Alper'in sarı kartı ve Jailton'un sakatlanması bizi etkiledi. Önümüzde 9 maç var. Geldiğimizde son sırada olan bir takım vardı. Uzun bir seri yakalamamıza karşın cendereden çıkamadık. Direkt rakiplerimiz de puan alıyor" açıklamasını yaptı.

''EN İYİ KADRO BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'TA''

Şampiyonluk yarışının kendisini ilgilendirmediğini ancak bu konuyla ilgili yorum yapacağını söyleyen Ümit Özat, "Şampiyonluk yarışı beni çok ilgilendirmiyor. Bu ligin en iyi kadrosu Beşiktaş ve Başakşehir'de. Bu anlamda avantajlılar. Ancak Fatih Hoca'nın gelişi Galatasaray'a artı kattı. Fenerbahçe'nin zor maçları bitti. Seri yakalarsa, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in birbirleriyle maçları var. Köprünün altından çok sular akar. Beşiktaş ve Başakşehir'in kadroları çok geniş. Kazanan hak ettiği bir şampiyonluk almış olacaktır" dedi. Daha önce 40 ile 43 puan arasında bir hedef koyduğunu söyleyen Özat, "Alanya maçı hesapta olmayan bir kayıptı. Osmanlı maçı deplasmandı, bunun dışında Alanya maçı hariç bir kaybımız yok. Bu hedefi yakalarsak rahatlarız. Bu da 2 maçta 1 galibiyet anlamına geliyor. 2 hafta önce Alanya'dan 5 puan öndeydik ama bugün 1 puan geriye düştük. Takımların birbirleriyle oynadığı maçlar belirliyor. 13. haftada Karabük'ten önce ilk düşen takım olarak Gençlerbirliği gösteriliyordu. İç saha maçlarında seyircimizin desteğiyle, İlhan Cavcav sezonunda bu takımı ligde tutmamız gerekiyor. Geçen sene son yılların en başarılı sezonunu yaşadık ancak konuşulmadı. Bu sezon sonunculuktan aldık, buraya getirdik ancak başarılı gibi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

''NET ŞEKİLDE TAÇ KULLANAN OYUNCU ENGELLENDİ''

10 maçlık yenilmezlik serisinin oyuncuları etkilemediğini düşünen Ümit Özat, "Bu takımda 5, 6 yeni oyuncu var. Sıkıntı yaşayacağımızı sezon başında söylemiştim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe; Bayern Münih'e karşı nasıl oynuyorsa, Anadolu kulüpleri de gelip burada aynı şekilde oynuyor" dedi.

Maçın son anlarında Şenol Güneş'in taç atan oyuncuyu engelleyip engellemediği sorulan Özat, "Bunları söyleyince saygısız diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı" diyerek sözlerini tamamladı.