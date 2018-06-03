Ümit Özat, Fenerbahçe'deki Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda isminin geçtiği bir tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyuna duyurulur önceki gönderide yaptığım açıklama da görüyorum ki bazı şeyler yanlış anlaşılmış. Öncelikle şunu belirtmeliyimki ben bütün fenerbahçe camiasının kaptanlığını yaptım. Kongre de adımın geçmesinden dolayı bu yazıyı yazmayı gerekli buldum. Mutlaka başkan adaylarıher seçimde olduğu gibi bir takım yaşanmışlıkları anlatacaktır. Benimle ilgili mevzu bahis olan konuda geçmişte yaşanmıştır bende o günbir Fenerbahçe kaptanının davranması gerektiği gibi davranmışımdır. Yaptığım hareketle benimle gurur duyması gerekenler beni eleştirmişlerdir. Bu söylemlerden Aziz Yıldırımın tarafını tuttuğumu düşünenlerede şunu söylemek istiyorum ben başkanınen zor zamanlarında bile yanında oldum hatta Mehmet Ali Aydınlar ile olan kongredeen yakınları bile o kongre de yokken ben oradaydım. Bu davranış benim inançlarımla olan bir karardı çünkü beni Fenerbahçeye o almıştı ama öyle görüyorumki hem sayın Ali Koçtan hemde sayın Aziz Yıldırımdan bu kulübü para için bırakıp gidenleri, bu kulüpte uzın süre kalan ama 6 ay bile oynamamış olanları hatta bu kulüpte şampiyonluk yaşadıktan sonra para için başka kulübe gidenlerle futbolculuğunda Kadıköye rakip çıkmamak için 2. Lig bile olsa Almanyaya giden Kaptan Ümiti bu takımın efsanlerini sayarken aralarında anmamalarını i, stadın koridorlarında dolaşırken 3 kupa kaldırmış kaptan Ümitin tek başına bir resminin olmaması bile benim adıma o kadar üzücü bir durumdur ki anlatamam. Öyleki ne sayın Aziz Yıldırım ve ekibinden bugüne kadar bi beklentim olmadığım gibi bugünden sonra da bir beklentim yoktur, nede sayın Ali Koç ve ekibinden bir beklentim yoktur. Fenerbahçe için en iyisi hangisi ise o olsun."

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ ?



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurul toplantısında Ali Koç'a "Ümit Özat Denizli maçında kırmızı kart gördü ve senin locana geldi. Siz oyuncuya kötü bir kelime söylediniz ve onu odanızdan attırdınız mı?" sorusunu sormuştu.

Ali Koç ise "Ümit Özat isterse bağlansın. Murat Özaydınlı burada mı? 2004 yılı Rize maçının ardından Ümit Özat kaptandı. Kırmızı kart görmüştü. Ben de locada maç seyrediyordum. Ümit Özat da, Murat Özaydınlı bizim locada diye, locaya gelmişti. Ben maçı seyrediyorum ve Ümit Özat’ın içeride olduğunu bilmiyordum. Bir pozisyon oldu ve gayriihtiyari, 'Allah belanı versin' gibisinden konuştum. Bir baktım arkamda kaptan, sen ne yapıyorsun falan gibisinden konuştu. Murat Özaydınlı da kendisini çıkardı. Benim korumalarımın kendisini çıkardığını söyledi ama benim o dönemde korumam yoktu. Bir kürekçi arkadaşımla Murat Özaydınlı kendisini çıkardı dışarı. Yakışıyor mu Fenerbahçe Başkanı’na böyle laflar” sözleriyle bu soruya yanıt vermişti.