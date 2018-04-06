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''ALEX KAPTANKEN 6 YILDA 1 KEZ ŞAMPİYONLUK KAZANILDI''

''Alex de Souza ise Türk futboluna çok şeyler katmış bir isimdi. Ama ben ayrıldıktan sonra Alex'in 6 yıl takım kaptanlığını yaptığını ve bir şampiyonluk kazanıldığını görüyoruz.