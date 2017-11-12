Ümit Özat'tan yabancı kuralı, Milli Takım, Arda Turan açıklaması
12 Kasım 2017 Pazar, 11:31:25 | Güncelleme: 12:25:10
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Ümit Özat, 24 TV'ye futbol gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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"8+3, 8+5 olması önemli değil, buna kim karar veriyor? Bu ülkede Fatih Terim var, Mustafa Denizli var, Şenol Güneş var. Yıllarını bu işe vermiş teknik adamlar var. Bir çağırın, fikir alın. Gerek dört duvar arasında alın, gerek aleni alın.
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8+3 olunca Türk futbolu kurtulacak mı? Türk futbolunun kurtuluşu ne 8+3'te, ne 8+5'te, ne de 3+3'te. Kulüpler almış başını gidiyor. Borç, borç, borç. Türk futbulunun kurtuluşu, sıfır yabancıda. Türk futbolunu 10 yıl Avrupa'ya göndermeyeceksin.
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Tahminimce yayıncı kuruluştan en büyük para alan takım, 100 ya da 120 trilyon alıyor. 150 trilyon alıyor diyelim. Trabzonspor Sosa'ya ne kadar verdi? Dışarıdan euro ile oyuncu alıyorsun.
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Avrupa'ya gideceğiz diye devamlı oyuncu alıyoruz. En sonunda Şubat ayını görmeden geri geliyoruz. Sonra gelir, gideri karşılayamaz hale geliyor.
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Ne Barcelona, ne Manchester United, ne de Real Madrid bizler kadar zengin değiller. Böyle har vurup, harman savurmuyorlar.
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8+3 yapınca milli takım çok mu iyi olacak. Bundan önceki hocanın, Fatih hocanın günahı neydi? Her milli takım teknik direktörü bir kararın altında etkin olacaksa, futbolu bir yere getirmemiz mümkün değil.
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Fatih Terim'in yerinde olsa, bunu kimse yapmazdı. Çıktı, riskin altına girdi, kararı aldı. Bu ülkede en az 1000 tane diplomalı teknik adam var. Kiminle istişare yapıyorsunuz. Sonra başkası gelince, 8+3, 5+3'e mi düşecek, sonra yine sınırsıza mı çıkacak?
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Milli Takım bir yere katılamadıysa, yabancı sayısından mı katılamadı? 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan 12 oyuncu geliyor, 80 milyon Türk'ün yaşadığı ülkeden 12 oyuncu geliyor.
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Bu işin yabancı sayısı ile falan alakası yok. İngiltere'de yabancı serbest değil mi? Bundan 24 yıl önce İngiltere 100 yıl şampiyon olamaz dedim. Milliyetçiler, oyun stillerinden ödün vermiyorlar, bir yere gelemezler.
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En fazla gelecekleri yer, yarı final olur. Almanya ne yapıyor? Onlarda serbest değil mi? 8+3 olunca, o 3 Türk'ü nereden bulacaksın, onlar mı değiştirecek?
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Bunun oranı mı var? Her sene bu yabancı sınırı değişir mi ya? Biri ortaya bir şey atıyor, sonra konu çorap söküğü gibi geliyor.
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Bazen, vücudu sarmasında, bir tarafı kestirip atmak önemli. Bu karar değişiklikleri kişilere göre değişecek mi? Kİşilerin menfaatlerine, oturdukları makama göre değişecek mi? Bu konuda başarılı olmuş ülkeleri örnek almak lazım.
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Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş en önemli lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun döneminde futbola el atılmazsa, başka zaman atılmaz.
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Bir müsibet, bin nasihattan iyidir. Göndermeyelim abi, Avrupa'ya gitmesin. Ben 33 yaşında izleyeceksem Messi'yi, 33 yaşında izleyeceksem Ronaldo'yu, zaten televizyonda izliyorum, bana 6 saniye uzaklıkta.
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O zaman bunun bir anlamı yok ki, ben ülke futboluna para kazandıracak genç yabancı oyuncuların transfer edilmesinin daha doğru olduğunu, posası çıkmış oyuncuların alınmasının bir faydası olmadığını düşünüyorum.
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BÜYÜK TAKIMDA OYNAYAN ADAM, YARI ANTRENÖRDÜR
Tudor için dedim ki, 9 yıl Juventus'ta oynayan adam, yarı antrenördür. Büyük takımda oynayan adam, yarı antrenördür. Beckenbauer, Dünya Kupası'nı nasıl aldı Almanya ile? Kupayı kazandığında diploması yoktu.
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Trafiğe çıkmak için ehliyet şart, ama iyi şöfor olmak için ehliyet şart değil. Her pro lisansı olan Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak diye bir şey yok. Bu ülkeye kimler, kimler geldi diplomasız.
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Kulüplerin altyapıları ticarethaneye dönmüş. Üniversiteden spor akademisi öğrencilerini getiriyorsun. Sezon başında Hollanda'ya kampa gittik, Vitesse'nin altyapısını izledik.
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Bir eğitim var, uzaktan yakından burasıyla alakası yok. 2 tane altyapı hocasını getirelim, bizi takip etsinler dedik. Biz altyapıda 2 kaleciyi koyuyoruz, haydi oyna diyoruz.
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Geçen sene işler biraz kötü gitmeye başladı, önce gol yemememiz lazım dedim, 5'liye döndüm. Bütün mesaimizi verdik. Ligin en az gol yiyen 3. takımıydık.
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Altyapılara gittik, hocam bunu bir dener misiniz dedim. Oynayamıyorlar dedi. Oraya müdahil olsan, hoca buna da karışıyor diyorlar.
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Basketbolda yabancı sayısı kaç? Bir ara ona takıldılar. Zannettiler ki, basketbolda yabancı sayısı sınırsız diye başarı geliyor. Orada serbest diye başarı gelmedi.
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Basketbolda kulüplerde görev alan profesyonellere bakın. Bu ülkenin bir Fatih Terim'i, Mustafa Denizli'si, Şenol Güneş'i var. Bu insanlar karar mercii olan insanlar olmalı. Bunlar saha kenarında tartışılan insanlar olmamalı.
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O zaman indir 3 yabancıya, ne oluyor? Beşiktaş Medel'i aldı, Negredo'yu aldı, Soldado geldi, oynuyor mu? Oynattıklarından daha çok para veriyorsun. Net söylüyorum. Kimse izlemesin, sen kimsin?
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Her sene Şampiyonlar Ligi'ni mi kaldırıyorsun? 5 sene sonra taş gibi gelirsin. Yabancıyı da serbest bıraksınlar, ben yabancı tarafında da değilim. Ben olsam bu ülkenin takımlarını 5-10 yıl Avrupa'ya göndermem. Geldin borç 10 lira, 12 olursa 2 lirayı senden keserim.
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Milli Takım'ın teknik direktörünün Türk olması gerektiğini düşünüyorum. Lucescu bu işi bilmiyor diyemezsin, ama hiçbir teknik direktörün, buna Mourinho da dahil, hiçbir yabancı hocayı ne Fatih hocanın, ne Şenol hocanın, ne Mustafa hocanın üzerine koymam.
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İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran son 2 hoca, biri Del Bosque, biri Aragones, biri Beşiktaş'ta başarısız oldu, biri Fenerbahçe'de başarısız oldu. Siz hiç Hollanda Milli Takımı'nı yabancı bir teknik direktörün çalıştırdığınızı gördünüz mü?
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İspanya'ya, İtalya'yı, Almanya'yı gördünüz mü? Bu kadar basit abi. Ben yabancıya karşı değilim, ama milli takım teknik direktörü Türk olmalı. Lucescu benim meslektaşım, büyüğüm, kalksın gitsin demek bana yakışmaz.
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Ben isterim ki Türk olsun. Ben isterim ki ölene kadar Fatih hoca kalsın, kulüpler üstü olsun. Olmuyor mu? Mustafa hoca, Şenol hoca, Abdullah hoca, Yılmaz hoca gelsin, Giray hoca gelsin. Ben Türk hoca olsun istiyorum.
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Futbolu bırakınca manav mı, kasap mı olsunlar. Bu adamın yapacağı iş teknik direktörlük. Fatih hoca başarılı olmasaydı, hala bugün topuğuna bastığı ayakkabıları konuşurdunuz. Türkiye'de başarılı olursan, böyledir. Ahmet Çakar niye MHK başkanı olmuyor, niye olmuyor?
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GALATASARAY'DAN TEKLİF GELİRSE KABUL EDER Mİ?
Ne Galatasaray'dan bir teklif olur, ne de biz böyle bir teklifi kabul ederiz. Bir Galatasaraylı futbolcunun, Fenerbahçe'ye, bir Fenerbahçeli futbolcunun, Galatasaray'a para için gitmesini isteyenlerden değilim.
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Dünyaya bir kere geliyorsun. Seni ne kabul ediyor, ne burası kabul ediyor. Türkiye şartlarını anlatıyorum. Emre'nin Galatasaray'da iken de Fenerbahçeli olduğunu bilmiyor muyduk? Ama söyleyemiyordu.
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Basın Arda'nın gelmesini istiyor ki, malzeme çıksın. Arda gidiyorum dese, Fransa'dan 5 takım talip olur. Arda'ya talip olmayacak kulüp mü var? Ben Arda'nın yerinde olsam, 10 liraya buraya geleceğime, 1 liraya yurt dışında kalırım.
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Nihat geldi, geldiğine pişman oldu. Kalsın orada, keyfine baksın. Orada futbolcular için bir rahatlık var. Arda buraya dönsün, ilk mağlubiyette Arda'yı ıslıklarlar. Yazık, günah değil mi? O zaman ne Galatasaraylılığı kalır, ne geçmişi kalır."
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