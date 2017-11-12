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Futbol

Ümit Özat'tan yabancı kuralı, Milli Takım, Arda Turan açıklaması

12 Kasım 2017 Pazar, 11:31:25 | Güncelleme: 12:25:10

  • 1 Ümit Özat'tan yabancı kuralı, Milli Takım, Arda Turan açıklaması
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    Ümit Özat, 24 TV'ye futbol gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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  • 2 Ümit Özat'tan yabancı kuralı, Milli Takım, Arda Turan açıklaması
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    "8+3, 8+5 olması önemli değil, buna kim karar veriyor? Bu ülkede Fatih Terim var, Mustafa Denizli var, Şenol Güneş var. Yıllarını bu işe vermiş teknik adamlar var. Bir çağırın, fikir alın. Gerek dört duvar arasında alın, gerek aleni alın.

  • 3 Ümit Özat'tan yabancı kuralı, Milli Takım, Arda Turan açıklaması
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    8+3 olunca Türk futbolu kurtulacak mı? Türk futbolunun kurtuluşu ne 8+3'te, ne 8+5'te, ne de 3+3'te. Kulüpler almış başını gidiyor. Borç, borç, borç. Türk futbulunun kurtuluşu, sıfır yabancıda. Türk futbolunu 10 yıl Avrupa'ya göndermeyeceksin.

     

  • 4 Ümit Özat'tan yabancı kuralı, Milli Takım, Arda Turan açıklaması
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    Tahminimce yayıncı kuruluştan en büyük para alan takım, 100 ya da 120  trilyon alıyor. 150 trilyon alıyor diyelim. Trabzonspor Sosa'ya ne kadar verdi? Dışarıdan euro ile oyuncu alıyorsun. 

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  • 5 Ümit Özat'tan yabancı kuralı, Milli Takım, Arda Turan açıklaması
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    Avrupa'ya gideceğiz diye devamlı oyuncu alıyoruz. En sonunda Şubat ayını görmeden geri geliyoruz. Sonra gelir, gideri karşılayamaz hale geliyor. 

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Yorumlar 27
  • Misafir 4 saat önce
    senin futbolculugun neydiki hocaligin ne olsun!????????sen amatör kümede belki hocalik yaparsin????????ne günlere kaldik ümit özat yorum yapiyor hoca bitti sanki????????
  • Misafir 4 saat önce
    Ağzı olan konuşuyor işte
  • Misafir 4 saat önce
    helal
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