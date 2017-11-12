Ümit Özat'tan yabancı kuralı, Milli Takım, Arda Turan açıklaması

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"8+3, 8+5 olması önemli değil, buna kim karar veriyor? Bu ülkede Fatih Terim var, Mustafa Denizli var, Şenol Güneş var. Yıllarını bu işe vermiş teknik adamlar var. Bir çağırın, fikir alın. Gerek dört duvar arasında alın, gerek aleni alın.