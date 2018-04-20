Macaristan'ın Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ilk maçında, Rus ekipleri UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk karşılaştı.

İki takımın da hücumda etkili olduğu ilk çeyrek, UMMC Ekaterinburg'un 23-21 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta daha iyi savunma yapan Dinamo Kursk, devreye 43-42 önde girdi.

UMMC Ekaterinburg, daha etkili bir performans sergilediği üçüncü çeyreği 69-59 önde kapatırken, son periyotta da aradaki skor farkını korudu ve mücadeleyi 84-77 kazandı.

Bu sonuçla UMMC Ekaterinburg turnuvada finale kalırken, Dinamo Kursk ise üçüncülük maçına çıkacak. İki takımın final ile üçüncülük maçlarındaki rakipleri, Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki diğer Dörtlü Final'in ardından belli olacak.