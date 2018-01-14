Ronaldo ile oynadığı reklam sonrası bir anda Türkiye gündemine oturan Mersin'in Aslanköylü tiyatrocu Ümmiye Koçak ile bir reklam filminde "Yiyin gari" diyerek yıldız olan İzmir Birgili Ayşe Elmacı, Ödemiş'te bir araya gelip kadınlara "Yapabilirsiniz" mesajı verdi.
İHA'nın haberine göre, Mersin'in Arslanköy beldesinde köylü kadınlarla kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran ve yönettiği 'Yün Bebek' filmiyle New York Avrasya Film Festivalinde büyük ödüle layık görülen Ümmiye Koçak, Ödemiş'te katıldığı bir programda, bir reklam filminde "Yiyin gari" diyerek ünlenen Birgili Ayşe Elmacı ile bir araya geldi.
KADINLARA "İSTERSENİZ SİZ DE BAŞARABİLİRSİNİZ" MESAJI
Ödemiş Tiracet Odası bünyesinde oluşturulan kadın girişimciler komisyonunun organizasyonu ile Ödemiş'te bir araya gelen Ümmiye ve Ayşe teyze, izleyicilere nasıl ünlü olduklarını anlatırken, kadınlara "İsterseniz siz de başarabilirsiniz" mesajı verdi.
Aslanköylü kadınların köyden kente göçün getirdiği sıkıntıları ele aldıkları oyunun ardından sahneye çıkan Mersinli Ümmiye Koçak, hayat hikayesini anlattıktan sonra protokol sırasında oturan Birgili Ayşe teyze olarak ünlenen Ayşe Elmacı'yı sahneye davet etti. Ümmiye Koçak, Ayşe Elmacı'ya sarılırken "Seni görmekten ve bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
Seferihisar ve çevresinde faaliyet yürüten kadın kooperatifi üyeleri ile kadın tiyatrosu oyuncularının da katıldığı etkinlikte, Ödemiş Ticaret Odası başkanı Rıfat Eriş ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ümmiye Koçak ve diğer oyunculara armağanlar sundu. Ümmiye Koçak, etkinliğin sonunda izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Koçak, kadın tiyatrosunu kurabilmek ve topluma bu yolla mesaj verebilmek için çok mücadele ettiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.