Ümraniye'de bir kişi, önce eşini vurdu ardından da intihar etti. Şahsın eşi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA'nın haberine göre olay, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özcan Y. isimli şahıs, eşiyle birlikte çalıştığı yerde cinnet getirdi. Eşi Dilek Y.'yi silahla vuran şahıs ardından intihar etti. Dilek Y., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Görgü şahitleri Y.'nin psikolojik sorunları olduğunu belirtirken, "Çocuğunu kaybetti, ardından intihar girişiminde bulundu. Karısı ayrılacağını söyleyince önce eşini vurmuş ardından kafasına sıkmış. Eşi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER