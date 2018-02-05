Kapıya gelen kargocunun "Çaydanlık hediyesi var" diye teslimat kağıdını imzalayan Mehmet Kaya'nın evi icralık olmuştu. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi sonrasında evi satılığa çıkan Mehmet Kaya sokakta kalacağını söyleyerek Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.
İHA'nın haberine göre, Ümraniye Dudullu'da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kaya, akıllara durgunluk veren bir yöntemle dolandırıldı. İddiaya göre, yaklaşık 500 bin lira değerindeki evini 2013 yılında bir ilan sitesinden satılığa çıkardı. Evin satılık olması üzerine A.Y. isimli bir kişi Mehmet Kaya'yı arayarak talip olduğunu ve evi kimseye satmamasını söyleyip, hediye olarak da çaydanlık göndereceğini söyledi. Mehmet Kaya'nın evine gelen kurye imza karşılığında hediyeyi teslim ederek ayrıldı. Yaklaşık 3 ay sonra evinin vergi borcu olup olmadığını öğrenmek için E-devletten sorgu yapan Mehmet Kaya, evinin icralık olduğunu görünce dünya başına yıkıldı. Dolandırıcı kuryenin kağıdına imza attığı için evini kaptıran Mehmet Kaya ve ailesi, hukuk mücadelesini kaybetti ve evi satılığa çıktı. Evin satılması halinde evsiz kalacakları için çaresiz kalan Kaya ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
"BANA SENET İMZALATMIŞLAR"
2013 senesinde kapılarına gelen kargo teslimat kağıdını imzaladığını söyleyen ev sahibi Mehmet Kaya, "O anda ben kargo alındısı olarak imza attığımda bana senet imzalatmışlar. Ben bunu 2 ay sonra öğrendim. Ve senet tarihini 2009 senesine atmışlar. 189 bin TL yazmışlar ben kabul etmiyorum. Kimseye senet vermedim. Ama bu şekilde de evim gitti. Başka mal varlığımda yok şu anda ben sokaktayım. Varım yokum buydu" dedi.
"BENİM CANIM YANDI, BAŞKASININKİ YANMASIN"
Bu adamların yakalanmasını istiyorum diyen Kaya, "Senette bir pul olsaydı ben onu imzalamazdım. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Beni şimdi evimden çıkaracaklar. 8 tane torunum var. 20 kişilik aileyim ben şimdi yatacak yerim yok. Mahkeme sürecinde onların avukatı vardı. Mazeret yazdı gelemedi. 6 ay sonra tekrar mahkeme vardı. Avukatları yine gelmedi. 3 mahkemede şahsın ismi vardı. Yine gelmediler. Ben kiminle mahkeme oluyorum. Ne avukat ismi var ne alacaklı ismi var. Hiç bir isim yok. Ben şahısların tanımıyorum. Hiç yüz yüze gelmedim. Bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Ben para pul da alamadım. Benim bir emekli aylığım var başka bir şeyim yok. 4 tane evladımı hurda satarak okuttum. Benim 45 senelik evim gitti. Cumhurbaşkanım'dan, Başbakanım'dan yardım istiyorum" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.