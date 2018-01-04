Ümraniye'de kediyi boğarak öldüren cani yakalandı. Caninin 18 yaşından küçük O.K olduğu öğrenilirken, şahıs emniyetteki sorgusunun adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, Ümraniye'de bir şahıs kediyi boğarak öldürmüş, caninin kediyi öldürme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Olayın ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın kimliği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sonrası, polis caniyi bir parkta yakalandı. Yakalanan şahsın 18 yaşından küçük O.K olduğu belirlendi. Şahsin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, O.K emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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