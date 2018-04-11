Beşiktaş’ta farklı Göztepe galibiyetinin ardından artan keyifler, yönetimin futbolcuların 12 milyon Euro’yu bulan şubat ayı ödemelerini yapması ve bununla birlikte G.Saray’ın Ankara’da G.Birliği’ne kaybetmesi ile tavan yaptı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Ümraniye’de dün yapılan idmanda futbolcuların neşesi her hallerinden belli olurken kahkaha sesleri tesisleri inletti... Antrenman sonrasında başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular arasında çok keyifli bir sohbet yaşandı. Galatasaray’ın yenilmesi ile zirveye bir adım daha yaklaşan Siyah-Beyazlı oyuncular şampiyonluk sözü verdi. 3. şampiyonluğa hep inandıklarını söyleyen futbolcular, “Biz bu işin bitmediğini zaten biliyorduk. İpler yine bizim elimize geçecek. Bundan sonra kayıp yok, şampiyon yine biz olacağız. Biz hiç merak etmeyin başkanım” dedikleri öğrenildi.

''MAYISA KADAR TÜM PARALAR ÖDENECEK''

Futbolcuların şampiyonluğa olan inancı başkan Orman’ı bir hayli sevindirirken o da teknik heyete ve futbolculara olan güvenini dile getirdi ve bir de müjde verdi. Başkan Fikret Orman, “Son düzlükte artık her şey bizim lehimize gelişmeye başladı. Biz başından beri şampiyon olacağımızı biliyorduk. Size güvenimiz sonsuz. Şubat ayı alacaklarımızı yatırdık, mayıs ayına kadar da bütün alacaklarınız ödenecek. Tatile hem şampiyon hem de tüm paralarınızı alarak gireceksiniz” dedi. Bu sözler karşısında adeta mest olan oyuncular alkışlarla karşılık verdi.