Sabah saatlerinde Nato Yolu Caddesi 118 numarada bulunan ve taşınmak üzere olduğu belirtilen bir koltuk malzemelerinin bulunduğu üretim deposunda yangın çıktı.

İçeride bulunan ahşap malzemelerden dolayı yangın hızla büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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