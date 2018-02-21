Ümraniye'de ayrı yaşadığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın yargılandığı davada savcı, suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek indirim istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
İHA'nın haberine göre, Ümraniye'de bir otel girişinde ayrı yaşadığı eşini başka bir erkekle görerek cinnet getiren ve eşini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Hakan K.'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan K. cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Duygu K.'nın kardeşi Gizem Topçu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada otel resepsiyonunda çalışan görevli Ali Aktürk tanık olarak dinlendi. Aktürk beyanında, "Olay günü Emrah isimli şahıs ile bir bayan geldi. Emrah ile bayan lobiye çıkmak için asansöre yöneldiği sırada sanık peşlerinden geldi. Bayan şahsa, 'Çocuklarımız var, bir şey yapmayacağım. Dışarı çıkalım' dedi. Bayan şahıs çıkmak istemediğini söyledi. Sanık dışarı çıkma hususunda ısrar etti. Bayan şahıs dışarı çıkmayı kabul etmeyince sanık kendisine 'Senin otelde yabancı bir erkekle ne işin var?' diye sordu. Bayanın sürekli, 'Ben gelmeyeceğim' şeklindeki sözlerini duydum" dedi.
SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hakan K.'nın "eşi kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediğini belirterek, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de 14 Nisan 2017 tarihinde Hakan K.'nın aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Duygu K.'yı başka bir erkekle otele girdiğini gördüğü ve eşi olan maktüle ile tartışmaya başladığı anlatılmıştı. Şüpheli Hakan K.'nın Duygu K.'yı dışarıya çağırdığı ancak maktülenin kabul etmemesi üzerine şüphelinin sinirlenerek bıçağı çekip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Hakan K.'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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