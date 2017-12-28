Ümraniye çarşısında bulunan bir pastanenin vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde farenin gezdiği görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Sosyal medyada paylaşılan videoda farenin yiyeceklerin üzerinde cirit attığı görülüyor. Skandal görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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