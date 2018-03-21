Ümraniye'de sahte para basan yapılan matbaaya operasyon düzenlendi. 7 milyon lira değerinde kesim işlemleri yapılmamış sahte para ve para basma malzemeleri ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basımı yapılan bir matbaayı tespit etti. Mali polis, Ümraniye'de sahte para basılan matbaaya operasyon düzenledi. Aramalarda, 7 milyon lira değerinde henüz kesimi yapılmamış sahte para, para basımında kullanılan, boya, kalıp, kağıt ve matbaa makineleri ele geçirildi.



BABA OĞUL ARANIYOR

Polis matbaada sahte para basan şüphelileri de tespit etti. Baba oğul oldukları ve daha önce de sahte para işine karıştıkları belirlenen S.A. ve F.A. aranıyor.

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